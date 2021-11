Triplo colpo per Mourinho: arriva anche un nuovo attaccante

Il mercato della Roma potrebbe partire dall’assalto a un centrocampista di qualità e quantità. Occhi puntati su Zakaria, ma attenzione anche all’arrivo di un nuovo attaccante

La Roma potrebbe accontentare le richieste di Mourinho già in vista della prossima sessione di mercato invernale. I giallorossi proveranno l’affondo su Zakaria, ma serviranno circa 30 milioni di euro per convincere il Borussia Moch. a dire sì. Il centrocampista svizzero piace parecchio al tecnico portoghese e potrebbe rappresentare l’identikit ideale per la linea mediana capitolina.

Sono attese novità già nel corso delle prossime settimane. Possibile affondo anche su un nuovo centrale difensivo. Mourinho potrebbe dire addio a Smalling per abbracciare un nuovo profilo, decisamente più affidabile dal punto di vista fisico. Tuttavia l’arrivo di un centrale difensivo potrebbe concretizzarsi solamente con la formula del prestito secco, o prestito con diritto di riscatto.

Mercato Roma, tornano di moda Ceballos e Belotti

Qualora la Roma decidesse di aprire concretamente all’addio di Borja Mayoral, corteggiato dalla Fiorentina, i giallorossi potrebbero tornare alla carica per Belotti, in uscita dal Torino già a gennaio e in scadenza contrattuale il prossimo giugno 2022.

Belotti piace parecchio a Mourinho e potrebbe vestire giallorosso per una cifra vicina ai 12-15 milioni. Da monitorare anche la situazione Ceballos, altro pupillo del tecnico portoghese e altra trattativa che potrebbe diventare calda già nel corso del mercato invernale di gennaio. Sono attese novità, ma in casa Roma si respira aria di rivoluzione.