Dopo lo ‘spavento’, la gioia: il Napoli di Spalletti non frena a Varsavia

Finisce 1-4 tra Legia Varsavia e Napoli: i partenopei riagguantano la vittoria grazie ai gol di Zielinski, Mertens, Lozano e Ounas.

Una vittoria importante, quella conquistata dal Napoli in casa del Legia Varsavia, che fa salire a 7 punti i partenopei nella classifica del Gruppo C di Europa League. I padroni di casa passano in vantaggio nel primo tempo con il sinistro vincente di Emreli. Mentre la squadra di Spalletti riesce a guadagnare un calcio di rigore, e quindi il gol del pareggio, grazie alla precisione di Zielinski.

Il Napoli, però, non si è arreso fino all’ultimo minuto, non accontentandosi di un pareggio, e così ha ribaltato il risultato grazie ad un tiro (quasi un ‘cucchiaio’) inventato da Mertens sempre su rigore. Lozano, poi, su assist di Petagna, porta in vantaggio di due gol i suoi ma la chiude definitivamente Ounas, al 90′, realizzando il quarto gol del match e mettendo letteralmente le ali al suo Napoli.

Europa League, il Napoli fa 1-4 contro il Legia Varsavia

Trasferta in Polonia non semplice per il Napoli che, dopo un primo tempo ‘bloccato’, ribalta il risultato e porta a casa una vittoria importante in Europa League. In vantaggio, infatti, nella prima parte di gara è andato il Legia Varsavia grazie al gol realizzato da Mahir Emreli. Il Napoli, però, riordina le idee durante l’intervallo e rientra in campo con l’idea di mettere il proprio sigillo sulla gara. Così al 51′ Zielinski, dopo essere stato tamponato in area, posiziona le palla sul dischetto e non sbaglia.

I partenopei, però, non vogliono accontentarsi del pareggio e Spalletti vuole rendere l’assetto della squadra ancora più offensivo. L’ingresso in campo di Dries Mertens, al posto di Zielinksi, quindi non delude e, anche lui dal dischetto per un fallo subito da Matteo Politano, fa il suo 136° gol con la maglia del Napoli al 75′. Segna il terzo gol della gara Hirving Lozano al 79′. Dilaga poi il gruppo di Spalletti con un gran gol di Ounas che se la aggiusta con il sinistro e calcia in modo perfetto di destro, segnando una grande rete al 90′. Il Napoli sale così a 7 punti e al primo posto nella classifica del Gruppo C.