Donnarumma, il plebiscito de L’Equipe dopo la beffa: “Solo lui”

In Francia hanno celebrato la prestazione di Gianluigi Donnarumma contro il Lipsia. Il portiere ha evitato la sconfitta al Psg.

Nonostante le tante stelle a disposizione il Psg di Mauricio Pochettino stenta a decollare e nelle ultime prestazioni ha ottenuto vittorie di misura o pareggi striminziti. Uno dei protagonisti in positivo della squadra transalpina è senza dubbio Gianluigi Donnarumma, ancora una volta tra i migliori nel match di Champions contro il Lipsia.

Il portiere campione d’Europa ha salvato la squadra francese ed ha evitato il ko parando nel primo tempo un calcio di rigore all’ex compagno ed attaccante dei tedeschi Andre Silva. Oltre al rigore parato il portiere italiano ha offerto una prestazione molto solida garantendo grande sicurezza anche ai compagni di squadra.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Per i tifosi del Psg Donnarumma è il migliore

Il quotidiano L’Equipe ha selezionato Donnarumma come il migliore in campo insieme al centrocampista olandese Georginio Wijnaldum ed i tifosi del Psg sono letteralmente entusiasti delle sue prestazioni.

LEGGI ANCHE >>> Juve, l’attaccante non ce la fa: “Recupero molto difficile”

Oltre 9000 tifosi del club francese hanno votato le proprie preferenze e Donnarumma è risultato il migliore in campo con un voto superiore anche all’autore dei due gol. A suon di buone prestazioni l’estremo difensore sta conquistando i propri tifosi, oramai in visibilio per il giovane calciatore.