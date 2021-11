Sky, Dazn o TV8? Dove vedere le partite di Napoli, Lazio e Roma

Dove vedere le partite di Napoli, Lazio e Roma in Europa League e Conference League: Sky, Dazn o TV8, tutte le informazioni

Trascorsi i due giorni dedicati alla Champions League, oggi a prendersi la scena saranno le partite di Europa League e Conference League che vedranno protagoniste Napoli, Lazio e Roma. Si parte nel pomeriggio con la squadra di Spalletti ospite del Legia Varsavia alle 18.45: i partenopei, reduci dal successo contro la Salernitana in campionato, hanno quattro punti nel girone a -2 proprio dai polacchi. Vincere è quindi fondamentale in ottica primo posto nel girone, l’unico che assicura il passaggio agli ottavi di finale. La partita sarà trasmessa per gli abbonati su Sky e Dazn.

Marsiglia-Lazio, dove vederla in tv

Alle 21 toccherà alla Lazio contro il Marsiglia. Per i biancocelesti di Sarri (secondi a quota 4 punti) una gara da dentro o fuori: non vincere significherebbe compromettere la corsa al primo posto considerato che il Galatasaray capolista (7) affronterà il fanalino di coda Lokomotiv Mosca (1). Il tecnico, nell’occasione, non potrà disporre di Immobile (fermato da un problema fisico) e si affiderà a Muriqi per scardinare la difesa francese. La sfida sarà visibile su Sky e Dazn per gli abbonati.

Roma-Bodo, dove vederla: Sky o Dazn?

Dall’Europa League alla Conference League con Roma-Bodo/Glimt. Mourinho vuole vendicarsi della storica disfatta subita nella sfida di andata e manderà in campo la maggior parte dei titolari a disposizione. I giallorossi sono secondi nel girone, ad un punto proprio dai norvegesi. L’incontro potrà essere seguito su Sky, Dazn e TV8.