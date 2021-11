Juventus, è addio: per arrivare a Vlahovic c’è bisogno di un sacrificio

Dusan Vlahovic piace moltissimo alla Juventus. L’attaccante viole toglie il posto ad Alvaro Morata che non sarà riscattato.

La Juventus di Andrea Agnelli è al lavoro per pianificare la finestra invernale di calciomercato. Già a gennaio il club bianconero sembra intenzionato ad effettuare qualche operazione. Una tra queste potrebbe essere quella in attacco. Dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, Moise Kean ed Alvaro Morata non sono sembrato in grado di sostituirlo. Gli attaccanti bianconeri hanno deluso le aspettative ed ora serve un calciatore che garantisca un certo rendimento sotto porta. L’obiettivo, affatto segreto, è Dusan Vlahovic della Fiorentina.

Calciomercato Juventus, Vlahovic toglie il posto a Morata

Come riferisce l’edizione odierna di ‘Tuttosport’, l’intenzione della Juventus è piuttosto chiara. Arrivare a Vlahovic vuol dire sacrificare chi è già in rosa. L’indiziato è, senza dubbio, Alvaro Morata.

Lo spagnolo non ha ancora convinto del tutto, soprattutto in termini realizzativi, e al momento la Juventus non pare intenzionata ad investire 35 milioni richiesti per il riscatto. Agnelli vuole regalare ad Allegri un finalizzato e sarebbe orientato a spendere una cifra attorno ai 50-60 milioni di euro. La concorrenza per il serbo è folta. Si è inserito anche Conte con il suo Tottenham ed il nuovo ricco Newcastle.