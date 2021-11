“Donnarumma ha scelto”: la rivelazione dell’ex compagno di spogliatoio

Tatarusanu parla dell’addio di Donnarumma al Milan (“scelta sua di andare via”) e del derby in programma nella prossima giornata.

Gianluigi Donnarumma, ormai, rappresenta il passato per il Milan che in estate lo ha lasciato libero di trasferirsi al Paris Saint Germain. Al suo posto è arrivato Mike Maignan, dimostratosi subito all’altezza del compito. Nessun rimpianto, quindi, per il club rimasto comunque molto competitivo in campionato dove occupa la prima posizione in coabitazione con il Napoli a quota 31 frutto di 10 vittorie, un pareggio e nessuna sconfitta. Complicato, invece, il percorso in Champions League in cui i rossoneri sono ultimi nel proprio girone.

Milan, Tatarusanu parla dell’addio di Donnarumma

A parlare dell’addio del portiere della nazionale, rivelando un particolare dettaglio su chi sia stato effettivamente a fare il primo passo verso il divorzio, è stato oggi Ciprian Tatarusanu nel corso di un’intervista concessa a ‘Tuttosport’. “Perché se n’è andato? Non lo devo capire io. Ha fatto la sua scelta prendendo delle decisioni. Lui sta facendo bene a Parigi, noi stiamo facendo bene qua. Penso che sia stata la decisione migliore per tutti”. Il rumeno, con l’assenza del francese ex Lille, è divenuto il titolare della squadra e sarà in campo domenica nel derby.

“Non è mai una gara come le altre. Noi aspettiamo questa partita, così come lo aspettano i nostri tifosi, il nostro popolo. Dobbiamo fare di tutto per poter portare a casa la vittoria. Essendo una squadra che non ha cambiato tanto, ci conosciamo meglio e andare avanti su una strada precisa può e deve essere il nostro punto di forza rispetto all’Inter”.