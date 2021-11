“Tornerà in tempo per il Derby”: arriva adesso la notizia sul ritorno in campo del big, il Milan di Pioli può sorridere

Nonostante il momento di forma alle stelle, il Derby non è mai una partita come le altre. Soprattutto se ci si arriva con i favori del pronostico, o quantomeno in un periodo di grazia assoluta. Lo sa bene il Milan che, al netto dei tanti infortuni e forfait, si prepara a vivere la sfida contro l’Inter senza alcuni dei propri tasselli fondamentali.

Non solo il lungo degente Maignan, ma anche e soprattutto il treno Theo Hernandez: due (tra i tanti) nomi che mancheranno a Stefano Pioli, nel super-match di San Siro. Tuttavia, il trainer rossonero può avere un motivo per tornare a sorridere: in tempo per il Derby, si prepara al rientro Ante Rebic, fermo nelle ultime settimane per un problema alla caviglia.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE>>> Italia, i convocati di Mancini: il CT richiama un big e sorprende tutti

Pioli sorride, si rivede Rebic: recupera in tempo per il Derby

Come riportato da ‘Sky Sport’, il croato è tornato ad allenarsi in gruppo e, quest’oggi, ha svolto l’intera seduta con il resto della squadra. Rebic aveva già dato qualche segnale positivo nell’avvicinamento al Porto, senza venir forzato troppo da Pioli e suo staff, consapevoli del super-Derby nel weekend.

Seppur non abbia ancora molti minuti nelle gambe, l’ex Fiorentina potrà rivelarsi utile a gara in corso e tornare ad assaggiare il campo, dopo la distorsione alla caviglia sinistra, rimediata nella gara contro il Verona. Una buona notizia, comunque, per il Milan, che potrà contare anche su Rebic per il match contro l’Inter.