Milan, si svuota l’infermeria: due rientri per Pioli in vista del derby

Il Milan si prepara al derby con l’Inter di domenica sera e per l’occasione Stefano Pioli ritrova due pedine come Florenzi e Ballo-Touré.

Il Milan si prepara al derby di domenica con l’Inter, main event del 12° turno di Serie A e vero e proprio esame di maturità per la truppa guidata da Stefano Pioli. Il tecnico ha saputo restituire al Diavolo una dimensione da big in Italia e per la gara che potrebbe sancire il definitivo salto di qualità dei suoi ritrova due pedine.

Come riporta l’inviato di Sky Sport a Milanello Peppe Di Stefano, infatti, è certo che nell’edizione numero 229 del derby della Madonnina il Milan potrà contare su Alessandro Florenzi e Fodé Ballo-Touré. I due si sono allenati regolarmente con il resto del gruppo e saranno a disposizione di Pioli, con il francese arrivato in estate dal Monaco che dovrebbe essere quasi certo di una maglia da titolare.

Milan contro l’Inter con Ballo-Touré e Florenzi a disposizione di Pioli

Spetterà infatti proprio a Ballo-Touré prendere il posto dello squalificato Theo Hernandez e non fare eccessivamente rimpiangere l’assenza dello spagnolo, squalificato in seguito all’espulsione rimediata contro la Roma e vero e proprio protagonista nella rinascita del Diavolo.

Florenzi invece siederà in panchina. Arrivato a Milanello in estate dopo l’esperienza al PSG, il terzino romano ha smaltito l’infortunio al menisco che lo ha tenuto fermo dalla fine di settembre. Resta comunque indietro nelle gerarchie rispetto a Calabria, che dopo essere uscito in Champions contro il Porto per un giramento di testa partirà regolarmente titolare come terzino destro.

Nel derby che potrebbe decidere il futuro di un Milan che sogna lo Scudetto – un successo aumenterebbe non di poco la consapevolezza nei propri mezzi dei rossoneri – Pioli dovrà fare sicuramente a meno di Maignan e molto probabilmente anche di Rebic e Junior Messias, che anche quest’oggi si sono allenati a parte e la cui convocazione è sempre meno probabile.