Tutti pazzi per Conte: il gesto che ha già convinto i tifosi del Tottenham

Una sessione di allenamento troppo lunga ha costretto Conte a incontrarsi in ritardo con la stampa. Una scelta molto apprezzata dai tifosi.

Dopo aver sfiorato il cielo con un dito con la finale di Champions League persa nel 2019 con Mauricio Pochettino in panchina, il Tottenham Hotspur si è ritrovato in una spirale negativa da cui né José Mourinho né Nuno Espirito Santo, i tecnici che si sono avvicendati in panchina dopo l’argentino, sono riusciti a farlo uscire.

Il compito è passato nelle mani di Antonio Conte martedì scorso: fresco di Scudetto e polemico addio con l’Inter, il tecnico pugliese si è presentato e quindi si è ritrovato quasi immediatamente in panchina giovedì per l’esordio in casa contro il Vitesse in Conference League.

Buona la prima ma con qualche riserva: sceso in campo con il 3-5-2, il Tottenham si è ritrovato a condurre la gara dopo mezz’ora con un rotondo 3-0 firmato da Son, Lucas Moura e da un autogol di Rasmussen, ma ha subito poi due reti prima dell’intervallo per poi chiudere la gara sul 3-2 dopo non poche sofferenze.

Conte conquista i tifosi: “Lo adoro!”

Una flessione su cui Conte ha voluto lavorare a lungo con il gruppo, chiamato ad allenarsi già il giorno successivo e rimasto in campo oltre l’orario abituale per ricevere istruzioni dal nuovo allenatore, noto per essere un sergente di ferro e che certo non avrà gradito il black-out dopo l’ottimo avvio di gara.

Per questo Conte si è presentato in ritardo alla conferenza stampa che precedeva la sfida di domenica in casa con l’Everton, un disguido che però è stato davvero apprezzato dai tifosi che via social hanno dimostrato di gradire la voglia di risollevare la squadra che traspare dalle parole e dai gesti del tecnico.

“È quello che vogliamo sentire”, “Fino a ora Dier ha difeso sugli angoli per 13 ore consecutive!” e “Lo adoro” sono solo alcuni commenti dei tifosi Spurs, che con l’arrivo di Antonio Conte in panchina sentono di essere pronti a rivedere la luce. Un’aspettativa più che legittima, considerando grinta e curriculum del nuovo allenatore.