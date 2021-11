Napoli, c’è già un’altra buona notizia per Luciano Spalletti

Solo buone notizie per il tecnico del Napoli Spalletti, che domenica contro il Verona ritroverà Insigne. Osimhen spera.

Quattro gol in rimonta e primo posto in classifica raggiunto. Può sorridere il tecnico Luciano Spalletti, dopo la partita che ha visto il Napoli battere in trasferta il Legia Varsavia. Un risultato importante, arrivato anche grazie alle reti di alcuni giocatori ai quali la stagione fin qui aveva regalato ben poche soddisfazioni (Dries Mertens ed Adam Ounas). Segno che la decisione presa dall’allenatore di Certaldo di coinvolgere l’intera rosa a disposizione si sta rivelando giusta. E per lui le buone notizie non sono finite.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli, Insigne verso la convocazione con il Verona.

Stando a quanto riportato dal ‘Corriere del Mezzogiorno’, nella partita di domenica contro l’Hellas Verona tornerà a disposizione anche Lorenzo Insigne. Il capitano, nei giorni scorsi, si era dovuto fermare a causa di un affaticamento muscolare che gli aveva impedito di giocare il derby. Le sue condizioni, nel frattempo, sono migliorate e con tutta probabilità rientrerà nella lista dei convocati. Anzi, non è da escludere nemmeno che Insigne possa partire addirittura titolare.

LEGGI ANCHE >>> “Mi perseguitava da cinque anni…”, Mertens sorprende i tifosi del Napoli

In attacco potrebbe rivedersi pure Victor Osimhen, assente come Insigne con la Salernitana. Il nigeriano, come confermato dal direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ai microfoni di ‘Sky Sport’, nella giornata di ieri è tornato ad allenarsi con il resto dei compagni lanciando segnali positivi al proprio allenatore. Rientri importanti per il Napoli, che vuole proseguire il cammino verso lo scudetto.