“Mi perseguitava da cinque anni…”, Mertens sorprende i tifosi del Napoli

Il Napoli torna a vincere e Mertens è di nuovo decisivo: il belga sorprende tutti ai microfoni di Sky Sport: “Non ce la facevo più!”

In testa al proprio girone di Europa League, il Napoli di Spalletti continua a viaggiare anche in Europa. Gli azzurri hanno espugnato (non senza qualche difficoltà) la Pepsi Arena di Varsavia, grazie ad una prestazione da incorniciare di Dries Mertens. Subentrato sull’1-1, il recordman napoletano ha deciso il match prima con il rigore del doppio vantaggio e poi con la palla illuminante a Petagna, per l’azione del 3-1.

“È bello tornare a segnare, oggi ci tenevo tantissimo. Sappiamo che l’Europa League è una competizione sempre difficile, ma quando giochi devi dare sempre tutto”, ha commentato ai microfoni di ‘Sky Sport’, Dries Mertens, prossimo a diventare papà per la prima volta: “Volevo fare gol a tutti i costi, per dedicargli un bel gol. È difficile, però, farlo da rigore, quindi l’ho battuto così (col cucchiaio ndr)”.

Mertens e la sua liberazione: “La spalla mi perseguitava da cinque anni…”

Poi, Mertens ha continuato sui tanti infortuni che ne hanno rallentato il rientro a pieno regime: “Ero fuori da un po’ di tempo, non è stato facile. Avevo la spalla che mi faceva male e mi perseguitava da cinque anni… Non ce la facevo più. Ora sono contento, la squadra sta facendo bene. Ho avuto delle occasioni, fino ad oggi, che non erano andate come volevo. Sono tornato al gol e sono felice per questo. Con la panchina abbiamo fatto la differenza, con i cinque cambi si può fare molto”.