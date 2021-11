Niente ‘scippo’, il Newcastle deve accontentarsi e spiazza i tifosi

Il Newcastle va verso la conclusione della caccia all’allenatore: la scelta della nuova proprietà spiazza i tifosi bianconeri

Da quando al comando è arrivato il fondo PIF, la fantasia dei tifosi del Newcastle ha preso vita senza alcun limite. Prima i grandi nomi, poi i sogni di gloria: soprattutto in panchina, i magpies sono in attesa del profilo capace di dare una sterzata al nuovo ciclo tecnico del club inglese. Dopo le suggestioni Conte e Rodgers, i bianconeri sono stati vicinissimo dallo ‘scippare’ Unai Emery dal Villareal, prima del rifiuto e del mancato accordo con il tecnico spagnolo. E adesso, il Newcastle sembra aver finalmente individuato il suo prossimo manager, dopo tanto penare.

Eddie Howe not announced yet as new Newcastle manager as there’s still something to be fixed to reach an agreement with his technical staff members. Newcastle board on it since today morning ⚪️⚫️ #NUFC

Verbal agreement already reached with Eddie Howe deal until June 2024.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 5, 2021