PSG, che disastro: il colpo top resta di nuovo fuori

Il Psg ancora aspetta uno dei grandi colpi di mercato estivi, ma il debutto sembra ancora una volta rinviato: le ultime dalla Spagna

Come non fosse mai arrivato, eppure c’è e pesa sulle casse societarie con un ingaggio da circa 15 milioni a stagione, 30 netti fino al 2023. Ingaggio importante e ingombrante quello offerto dal Psg a Sergio Ramos. Lo spagnolo, come Messi, doveva essere uno dei grandi colpi della campagna acquisti, l’uomo di esperienza in grado di guidare la difesa per condurre la squadra alla vittoria della Champions. Ma l’ex Real Madrid non ha mai visto il campo.

🚨 ÚLTIMA HORA 🚨 🇫🇷 Se vuelve a retrasar el regreso de Sergio Ramos: “Volverá la semana que viene”, dice el PSG. Nos vemos a las 15:10 en #JUGONES. pic.twitter.com/ME8IfAeYSQ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 5, 2021

Psg, chi ha mai visto Sergio Ramos?

Neppure un minuto in campo, mai nessuna presenza, con la stagione ormai avviata da oltre due mesi. Alla base problemi fisici e non solo. Sergio Ramos sembrava pronto a ritrovare il campo per la prossima partita di campionato ma, dalla Spagna, fanno sapere che la convocazione sarà ancora una volta rimandata. Bisognerà ancora attendere per vedere il debutto dello spagnolo.

Siamo ormai alla tredicesima giornata, il Psg è pronto a sfidare il Bordeaux, guida il campionato con 31 punti conquistati e ogni vittoria è stata ottenuta senza Sergio Ramos. Il suo acquisto è soprattutto legato alla Champions ma il rischio, confermato anche dai media spagnoli, è di dover attendere ancora un po’ prima del suo inizio parigino. La domanda sorge spontanea: ci sarà mai una prima volta? La risposta è tutt’altro che scontata. Intanto la telenovela continua.