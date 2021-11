Donnarumma, la pessima notizia é ufficiale: l’annuncio di Pochettino

Pochettino ha confermato tutto. Le parole dell’allenatore del Paris Saint Germain sono una pessima notizia per Donnarumma.

Per Gigio Donnarumma prosegue l’esperienza che in quel di Parigi sta tenendo banco in maniera forte e soprattutto non priva di polemiche. L’alternanza con Keylor Navas tiene banco, e se ne parla in Italia cosi come in Francia. In molti, infatti, sono convinti che proprio questo aspetto non permetta al portiere italiano di emergere in maniera definitiva, nonostante le buone prestazioni messe in campo ogni qual volta è stato chiamato in causa.

Eppure, pare che proprio l’allenatore del Paris Saint Germain abbia le idee ben chiare per questa particolare questione, e proprio queste non sembra vadano a vantaggio dei due portieri, di sicuro non Donnarumma. Durante la conferenza pre partita della sfida che i parigini giocheranno domani contro il Bordeaux, l’allenatore spagnolo ha parlato proprio di Donnarumma e Navas.

Donnarumma, le parole di Pochettino non fanno sorridere

E cosi, come detto, l’idea del tecnico del Paris Saint Germain sembra chiara: non si cambia. L’alternanza tra i due portieri, infatti, rappresenta un aspetto che ha convinto Pochettino, al punto da rimarcare proprio l’affidabilità di questa scelta anche in conferenza stampa.

“I due portieri stanno rispondendo magnificamente. Sono due portieri di prim’ordine, sia Keylor che Gigo. Il livello competitivo che stanno mostrando finora è incredibile. Sono convinto che sia una buona decisione condividere l’obiettivo”, le parole dell’allenatore.

Insomma, l’alternanza continuerà. E questo, ovviamente, non è un aspetto che possa far sorridere il portiere campione d’Europa. “Ciò non significa che in seguito dovremo optare per uno per uno. Ma per il momento la situazione è buona. C’è un grande spirito tra loro e, naturalmente, vogliono sempre giocare. Ma la competizione è molto buona“, ha poi chiarito l’allenatore. Insomma, puntare anche alla competitività per raggiungere un buon obiettivo.