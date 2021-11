“Accordo con la Fiorentina!”: 80 milioni per Vlahovic, Juve spiazzata

La Fiorentina ha raggiunto l’accordo per la cessione di Vlahovic già a gennaio per la cifra choc di 80 milioni di euro

Accordo immediato, intesa economica, voglia di chiudere. L’Arsenal piomba su Dusan Vlahovic e fa sul serio. La Fiorentina ha chiesto 80 milioni, coi bonus i Gunners sembrano disposti ad arrivarci. Vogliono a tutti i costi l’attaccante serbo già a gennaio. Per questo si sono mossi in anticipo e hanno incontrato la dirigenza viola.

Trattativa ben avviata. Almeno tra i club. Cosa manca? Il sì del calciatore. La redazione di ‘Sky’ fa sapere che al momento l’entourage del giocatore non ha fretta, non vuole accordarsi con nessun club, preferisce temporeggiare.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Fiorentina, assalto per Vlahovic

La Juventus resta in agguato, in Italia sembra l’unica società disposta a puntare sul calciatore (per ragioni economiche e di necessità) ma questo pressing improvviso, dalla Premier League, potrebbe costringere i bianconeri a cambiare la propria strategia. Per quanto tempo ancora temporeggerà l’attaccante?

LEGGI ANCHE >>> Derby, parola a Boninsegna: “Ibra non è eterno, e il Milan…”

L’Arsenal pressa, aspetta, spinge, si è resa disponibile e generosa, vuole accontentare la Fiorentina. Ma non ci saranno sviluppi senza un’apertura da parte del giocatore. Che al momento aspetta. Si gode il suo straordinario momento di forma – dopo la tripletta allo Spezia – e scruta l’orizzonte per altre offerte che sicuramente arriveranno. Magari quella della Juventus. Per ora volontà teorica, senza proposte concrete.