Sciopero in Serie A, l’Assocalciatori prende posizione: annuncio ufficiale

Si va verso lo sciopero dei calciatori? La notizia è emersa qualche giorno fa, attraverso il direttore del ‘Corriere dello Sport’ Ivan Zazzaroni. Il motivo? L’approvazione da parte del Governo della Legge di Bilancio, con il nodo che riguarda principalmente la tassazione per i calciatori stranieri. L’esecutivo, infatti, potrebbe non modificare la norma contenuta nel Decreto Crescita, quella che riduce la tassazione dei calciatori stranieri che arrivano in Italia.

Il tutto, secondo alcuni, favorirebbe l’arrivo di giocatori stranieri e ridurrebbe, di contro, l’investimento da parte dei club sui talenti italiani. Sarebbe questa, dunque, la motivazione alla base di quello che – secondo Zazzaroni – sarebbe uno sciopero che potrebbe concretizzarsi nel breve termine. Ma in queste ore è arrivata la notizia che cambia tutto.

Sciopero dei calciatori, arriva l’annuncio che smentisce tutto

E cosi, ad essere chiamati in causa, sono stati proprio i calciatori. Il presidente dell’Assocalciatori, Umberto Calcagno, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, di fatto ponendo l’attenzione proprio sulla situazione: “Ci stiamo interessando da tempo del problema ed è un problema di sistema. Il grande exploit fatto dalla Nazionale agli Europei ci dimostra quanto sia importante avere vivai nazionali di livello”, le parole di Calcagno.

Al tempo stesso, però, il presidente dell’Associazione Italiana Calciatori ha smentito la possibilità di andare incontro ad uno sciopero indetto dai calciatori: “Non è in cantiere, c’è un’interlocuzione con le autorità governative per riequilibrare le storture menzionate”, le sue parole.