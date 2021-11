Nuovo esonero in Serie A: sulla panchina arriva un big

Clamoroso in Serie A: il Genoa pronto ad esonerare Davide Ballardini, al suo posto pronta l’ex leggenda del Milan

Non è bastato il 2-2 in rimonta al Castellani: il Genoa frena ancora ed è pronto a separarsi da Davide Ballardini. Con una sola vittoria in campionato (quella di Cagliari contro i rossoblù), il Grifone ha deciso di esonerare il tecnico di Ravenna e dare una svolta al proprio campionato.

A comunicarlo è ‘Sky Sport’, con un’ultima ora che lascia di sasso il tifo genoano e anche quello rossonero. Già perché pronto a raccogliere l’eredità di Ballardini, c’è l’ex Milan, Andriy Shevchenko, che scalpita per un ritorno in Serie A. Stavolta da allenatore.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE>>> Italia, i convocati di Mancini: il CT richiama un big e sorprende tutti

Serie A, Shevchenko al Genoa: pronto un biennale

Come riporta ‘Sky Sport’, Shevchenko è in contatto con la dirigenza del Genoa, già da tempo. L’intenzione è quella di arrivare presto ad un accordo definitivo, per un contratto triennale o biennale con opzione per il terzo. Nessun traghettatore, dunque, per i liguri: l’idea è quella di affidarsi ad un grande nome (e allenatore in rampa di lancio) per dare nuova linfa al progetto Grifone, soprattutto nel lungo termine.

A breve, il Genoa comunicherà la decisione dell’esonero all’attuale tecnico Ballardini, prima di virare tutta sull’ex leggenda del Milan. Dopo l’esperienza come CT dell’Ucraina (dal 2016 al 2021), Shevchenko è pronto per un ritorno in Italia, alla prima esperienza sulla panchina di un club. Seguiranno aggiornamenti.