“Così è ottimo”: Allegri esulta e blocca il mercato bianconero

Cuadrado salva la Juventus e Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero analizza la vittoria e dribbla la domanda sul mercato.

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, torna alla vittoria. Nel post gara di Juventus-Fiorentina il tecnico ha analizzato la vittoria contro Vincenzo Italiano ai microfoni di ‘DAZN’. Ecco quanto dichiarato: “Son contento per le prestazioni di tutta la squadra e per Rugani. Abbiamo lasciato punti col Sassuolo, ad Empoli, a Verona. Sono punti pesanti per il campionato. Siamo arrabbiati visto e non dobbiamo dimenticare quello che abbiamo lasciato per strada. Corti in attacco? No, non ci manca una punta. Alvaro Morata ha creato situazioni favorevoli. Abbiamo spesso sbagliato la scelta dell’ultimo passaggio. Sono contento per la prestazione, la vittoria ci dà morale ma non deve far calare l’attenzione. Bisognerà aumentarlo, anzi.

Le difficoltà che ho trovato alla Juve? Per puntare al vertice serve che tutti siano a disposizione e che corrano, oltre che giocar bene. La squadra ha qualità, bisogna essere disponibili. I due centrali hanno fatto una partita non semplice contro Vlahovic, abbiamo vinto tutti i contrasti e col Sassuolo ne abbiamo vinto neanche uno. Non bisogna dimenticarsi quello che abbiamo lasciato. Il gruppo dà in campo ed ha conquistato il passaggio del turno con anticipo in Champions“.

Allegri dopo Juventus-Fiorentina

Poi prosegue: “In Europa si giocano partite diverse. In campionato abbiamo lasciato punti per strada giocando buone partite. Morata stasera si è creato due situazioni, ha fatto un gol che è stato annullato. Poteva fare meglio sul cross di Danilo, doveva avere una lettura diversa. E’ assolutamente promosso”.

In conclusione: “McKennie? In questo momento gioca, sta meglio degli altri. Bentancur sta ritrovando la gamba che aveva prima. Entrambi fanno un po’ fatica a fare la mezzala sinistra, giocano meglio a destra. Bentancur sta tornando in buona condizione. I social network? Non sono roba per me, basta. Se a gennaio arriverà qualcuno? La rosa è ottima“.