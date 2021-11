Cuadrado salva la Juventus dalla crisi: beffa Fiorentina in extremis

Juventus-Fiorentina finisce 1-0. I bianconeri di Allegri conquistano tre punti. La squadra di Italiano a ridosso della zona Europa.

Juventus-Fiorentina è finita. Il match delle ore 18:00 del dodicesimo turno di Serie A 2021/2022 si è concluso pochi istanti fa. La squadra di Massimiliano Allegri, dopo due sconfitte consecutive, vince 1-0 contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. I bianconeri conquistano tre punti che, forse, fanno intravedere un barlume di luce in fondo al tunnel. Serviva vincere, ma così non è stato. La squadra di Vincenzo Italiano resta ferma a 18 punti in classifica, a ridosso della zona Europa. Anche i punti della Juve sono 18: bianconeri all’ottavo posto.

Juventus-Fiorentina, la sintesi

Dopo novanta minuti di gioco entrambe le squadre non riescono ad andare oltre lo 0-0. Le porte di Perin e Terracciano restano immacolate. Nemmeno la superiorità numerica della Juve influisce sul risultato. I viola, in dieci dopo l’espulsione di Milenkovic al 73′, reggono il colpo.

Illude negli ultimi dieci minuti il gol di Alvaro Morata. L’esultanza dello spagnolo e della panchina, però, resta strozzata in gola. Il guardalinee alza la bandierina e segnala posizione di fuorigioco. Solo nei minuti di recupero il match cambia volto. Al minuto 91, infatti, Cuadrado beffa Terracciano con un diagonale imparabile e regala la vittoria ai suoi.

Classifica Serie A

Napoli punti 31, Milan 31, Inter 24, Roma 19, Atalanta 19, Lazio 18, Fiorentina* e Juventus* 18, Empoli 16*, Verona e Bologna 15, Torino* 14, Sassuolo 14, Udinese 11, Spezia* 11, Sampdoria 9, Venezia 9, Genoa 9*, Salernitana 7, Cagliari 6.

*una partita in più