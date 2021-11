Incredibile Capello: può tornare dagli sceicchi Premier League

A Newcastle gli sceicchi non riescono a trovare un accordo con Eddie Howe. Ed ecco che spunta il clamoroso piano B: Fabio Capello.

L’arrivo degli sceicchi sauditi a Newcastle ha reso particolarmente frizzante il mercato di Premier League e non solo. La nuova proprietà ha ampiamente annunciato che non baderà a spese per portare il Newcastle nell’élite del calcio inglese.

C’è quindi grande attesa per i futuri movimenti in entrare che saranno effettuati nelle prossime sessioni di mercato. Ciò che è già cambiato dalle parti di St.James Park è l’allenatore. Silurato Steven Bruce, autore di un inizio stagione non proprio esaltante, la nuova proprietà si è messa subito a lavoro per trovare un nuovo tecnico.

La prima scelta è ricaduta su Eddie Howe, ex tecnico del Bournemouth e del Burnley. Sembrava tutto fatto, ma stando a quanto riporta il Mirror, tra il tecnico e la proprietà si sarebbe arrivati ad uno stallo totale. Il pomo della discordia? La scelta dello staff tecnico.

Nuova ipotesi: gli sceicchi pensano a Capello

Ecco che quindi nelle ultime ore sta insistentemente circolando un nome nuovo: Fabio Capello. L’esperto tecnico che nel suo lunghissimo curriculum vanta anche la nazionale inglese, sarebbe diventato, secondo quanto riportato da TMW, il piano B degli sceicchi.

Nonostante Capello attualmente lavori come commentatore e nel 2018 ha annunciato il suo ritiro dalle panchine, la sua conoscenza del calcio inglese e del calcio in generale, unita comunque al nome altisonante e spendibile in ottica marketing lo rende un nome allettante.

D’altronde gli sceicchi, dopo i no di Conte ed Emery, avrebbero bisogno di un nome forte per rilanciare anche a livello di immagine il Newcastle. E chi meglio di un veterano delle panchine, oltretutto ben conosciuto in Inghilterra?