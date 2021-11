Il club italiano che voleva soffiare Shevchenko al Genoa

Il club rossoblù è pronto ad annunciare Shevchenko. Sull’ucraino c’era però anche l’interesse del Monza di Berlusconi e Galliani.

Il risicato pareggio arrivato in extremis non è bastato per salvare la panchina a Davide Ballardini. Il Genoa ha annunciato l’esonero del proprio tecnico ed è ormai imminente l’approdo dell’ex ct dell’Ucraina ed ex Pallone d’Oro Andriy Shevchenko.

Il club ligure non è stato però l’unico club italiano a pensare all’approdo in panchina dell’ex grande centravanti. Come riporta la Gazzetta dello Sport anche il Monza negli ultimi giorni ha pensato a ‘Sheva’ con Adriano Galliani e Silvio Berlusconi che erano molto interessati al tecnico ucraino.

Shevchenko e la scelta finale per il club rossoblù

Sull’ex allenatore dell’Ucraina c’erano quindi due club italiani, ma alla fine Shevchenko ha optato per la squadra della massima serie, allettato dal recente cambio di proprietà con gli americani pronti ad investire sul Genoa.

Shevchenko è da sempre molto legato all’Italia, al Milan ha vissuto il suo miglior periodo da calciatore ed ha quindi scelto il nostro paese per ripartire e magari provare una nuova avventura dove rilanciare la sua carriera.