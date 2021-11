Donnarumma e Icardi insieme: il PSG li ‘spia’, il video

Il PSG ‘spia’ Gianluigi Donnarumma e Mauro Icardi: i due camminano insieme, sorridenti e concentrati in vista della sfida con il Bordeaux.

Il PSG questa sera, alle ore 21:00, sarà impegnato nella sfida di Ligue 1 programmata contro il Bordeaux. I giocatori del Paris Saint-Germain, quindi, si sono spostati in viaggio per la trasferta che li attende e, tra i tanti giocatori in gruppo, sono stati avvistati insieme Gianluigi Donnarumma e Mauro Icardi. Da ex avversari e rappresentanti di rivalità storiche, oggi attaccante e portiere indossano la stessa maglia e camminano insieme sorridendo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

PSG, Donnarumma e Icardi: da rivali a compagni di squadra

Gianluigi Donnarumma è stato un giocatore del Milan dal 2015 fino al recentissimo 14 luglio 2021, quindi fino a pochi mesi fa. Il portiere è stato una figura fondamentale per i rossoneri che, per questo motivo, gli avevano affidato anche un importante riconoscimento: la fascia da capitano. Dall’altra sponda del naviglio, Mauro Icardi è stato un giocatore dell’Inter dal 2013 al 2020 e anche lui ha avuto l’onere e l’onore di aver indossato la fascia di capitano nel club nerazzurro.

LEGGI ANCHE >>> Wanda e Icardi, ci risiamo: l’attaccante scatenato sui social

In tempo ‘antichi e andati’, quindi, una tale immagine di loro due, bandiere di una rivalità storica, colti in un video pubblicato sul profilo ufficiale ‘Instagram’ dal PSG mentre camminano insieme sorridendo, non si sarebbe vista facilmente. A maggior ragione in vista del Derby di Milano che si giocherà tra Milan e Inter nella serata di domani alle ore 20:45 a San Siro. Oggi, però, Mauro Icardi e Gianluigi Donnarumma indossano gli stessi colori e lottano per essi.