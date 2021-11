Wanda e Icardi, ci risiamo: l’attaccante scatenato sui social

La crisi tra Wanda Nara e Mauro Icardi riprende il sopravvento: l’attaccante si scatena di nuovo sui social.

Il vissero per sempre felici e contenti (ma soprattutto sereni e senza drammi) non sembra essere in fin dei conti un finale contemplato in casa di Wanda Nara e Mauro Icardi. Dopo la bomba mediatica, riguardante i messaggi scambiati tra l’attaccante e la modella argentina ‘China Suarez’, sembrava non esserci alcun punto di riconciliazione tra il giocatore e sua moglie.

All’improvviso, però, Wanda Nara ha voluto mettere a tacere tutte le voci che si erano diffuse sul loro conto, affermando che la pace era stata fatta e che la forza della loro famiglia aveva prevalso su tutto il resto. Una serenità, la loro, durata davvero pochissimo. Il centravanti del PSG è infatti ‘tornato alla carica’ tramite il proprio profilo ‘Instagram’.

Crisi Wanda-Icardi: l’attaccante del PSG si scatena nuovamente sui social

Di nuovo aria di crisi tra Wanda Nara e Mauro Icardi per nuove indiscrezioni che hanno ‘colpito’ il nome dell’attaccante. Lui non ci sta e, esattamente come qualche settimana fa, torna a pubblicare sui social foto datate che lo ritraggono felice insieme a sua moglie. L’ultima foto caricata su ‘Instagram’ li vede abbracciati davanti al fuoco e ha come descrizione: “Ti Amo“.

Non è finita qui, perché Icardi ha caricato anche una story, sempre su ‘Instagram’, in c’è scritto: “Abituati a vincere in silenzio e fai in modo che il mondo pensi che tu stia perdendo“. Saranno dell’argentino le ultime parole in questa storia? Si attende la ‘risposta’ di Wanda.