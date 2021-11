Juventus, Allegri svela i tempi di recupero dei tre infortunati

Allegri ha commentato la gara contro la Fiorentina in conferenza stampa, dove si è soffermato anche sugli infortunati.

La Juventus è riuscita a battere la Fiorentina nei minuti di recupero grazie al gol di Cuadrado. I bianconeri hanno sofferto contro la squadra di Italiano, ma l’inerzia della gara è cambiata dopo l’espulsione di Milenkovic avvenuta nella ripresa. La ‘Vecchia Signora’ ha anche raggiunto i viola in classifica.

Allegri ha commentato così il successo sulla Fiorentina in conferenza stampa: “Siamo felici per la vittoria, ma dobbiamo essere anche più arrabbiati per i punti persi nelle gare precedenti. Non possiamo piu sbagliare. Le nostre gare saranno da bollino rosso per i prossimi 2-3 mesi”. Il tecnico ha aggiornato anche suelle condizioni di alcuni suoi giocatori infortunati:

Juventus, Allegri su Chiellini: “Ha avuto un risentimento”

“Kean ritornerà a disposizione dopo la sosta delle nazionali. Condizioni di Chiellini? Ha avuto un risentimento, ma non conosco la parte del corpo interessata. Alex Sandro aveva già un problemino ed ho preferito toglierlo. Szczesny? Dopo una caduta su un pallone non riusciva ad allungarsi”. Allegri ha poi concluso il suo intervento:

“Quanti appunti abbiamo lasciato in campionato? Almento sette, secondo me. Dobbiamo essere ancora più arrabbiati per quello che abbiamo lasciato”. Dopo la sosta, la Juventus giocherà contro Lazio, Chelsea ed Atalanta in una settimana. Queste gare, soprattutto quelle di campionato, diranno molto sulla stagione bianconera.