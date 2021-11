Juventus, “tattica alla Ronaldo” per Vlahovic: è successo allo Stadium

Durante il riscaldamento di Juventus-Fiorentina applausi per Vlahovic. Una “tattica” che ricorda quella che ha avuto successo con Ronaldo.

In Juventus–Fiorentina buona parte dell’attenzione extra campo è tutta per l’attaccante serbo della Viola Dusan Vlahovic. Il bomber della Fiorentina, autore di un grande inizio di stagione, sta infatti monopolizzando l’attenzione della stampa sportiva per le vicende legate al rinnovo del contratto.

Il rinnovo con la Fiorentina è in stand-by e naturalmente sull’attaccante serbo iniziano a fiondarsi diverse big. Una su tutte la Juventus che vede in Vlahovic il puntello ideale per un attacco che, almeno in questo inizio di stagione, sta faticando a trovare la via del gol.

La storia del calciomercato tra Fiorentina e Juventus è lunga e piena di episodi controversi: da Roberto Baggio a Federico Chiesa, passando per Federico Bernardeschi e, percorso inverso, Angelo Di Livio. Vlahovic rischia quindi di essere l’ennesimo colpo sull’asse Firenze-Torino.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Lo Juventus Stadium ci riprova: Vlahovic come Ronaldo?

I tifosi della Juventus hanno quindi voluto metterci un pizzico del loro, ripescando una tattica che in passato ha funzionato per un altro grandissimo colpo: Cristiano Ronaldo.

Stando a quanto riporta il portale JuventusNews24, Vlahovic è stato accolto da diversi cori e applausi durante il riscaldamento di Juventus-Fiorentina. Dalle tribune dell’Allianz Stadium è infatti arrivato, soprattutto da parte dei tifosi più giovani, un trattamento parecchio “di favore”.

LEGGI ANCHE >>> Juve, ennesima tegola: emergenza totale per Allegri

Una scena che, ai più attenti, non può non far sorgere parallelismi con quella di Ronaldo quando fu ospite a Torino con il Real Madrid. Anche in quell’occasione ci furono applausi “a favore”. E sappiamo tutti come è andata a finire…