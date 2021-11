Juve, ennesima tegola: emergenza totale per Allegri

Ennesimo problema in casa Juve in questa stagione. Si ferma Chiellini nel riscaldamento, al suo posto gioca Daniele Rugani.

Oltre ad una classifica abbastanza complicata continuano i problemi in casa Juve. Il club bianconero scenderà tra pochi minuti in campo contro la Fiorentina ed arriva l’ennesima tegola per Massimiliano Allegri.

Come riportano i colleghi di Dazn il difensore bianconero Giorgio Chiellini ha avuto un problema fisico nel riscaldamento ed a causa di questo motivo non scenderà in campo contro i viola. Al suo posto scenderà in campo Daniele Rugani. Anche Leonardo Bonucci resta in panchina a causa di un leggero affaticamento.

Juve, le scelte di Allegri e quelle di Italiano

Per i bianconeri è una gara molto importante visto che un ulteriore stop non solo chiuderebbe qualsiasi speranza in ottica scudetto ma allontanerebbe i bianconeri dalla zona Champions. Ecco le formazioni ufficiali del match scelte da Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano:

JUVENTUS (4-4-2): Perin; Danilo, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata. All. Allegri FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Saponara. All. Italiano