Juventus, annuncio ufficiale: Allegri lascia a casa il titolare

Novità importante in casa Juventus. Allegri deve rinunciare ad uno dei suoi titolari per la sfida contro la Fiorentina, è ufficiale

La Juventus è chiamata ad un’inversione di tendenza importante. Tre partite senza vittoria in campionato, due sconfitte consecutive ed una preoccupazione che serpeggia tra i tifosi bianconeri. Max Allegri ha ben chiaro quanto sia importante dare una sterzata concreta alla stagione della sua squadra, magari partendo dalle basi solide. Come la Champions.

E’ in Europa, infatti, che la Juve ad oggi ha espresso le cose migliori, collezionando ben quattro vittorie su quattro. Un rendimento in netta contrapposizione con quanto mostrato in campionato. Ecco perchè in seno alla Vecchia Signora le riflessioni sono tante, anche per cercare di capire dove si celino i problemi di una squadra che, si, ha perso Cristiano Ronaldo, ma resta comunque nella sua interezza una delle più forti del campionato.

Juve, i convocati di Allegri: non c’è Szczesny

In questi minuti è stata diramata la lista dei convocati per la sfida di domani contro la Fiorentina, crocevia per la stagione bianconera. I ragazzi di Vincenzo Italiano hanno mostrato tante buone cose in questa prima parte della stagione, e vista anche la rivalità tra le due piazze di sicuro c’è interesse anche a far bene contro i bianconero.

C’è una novità, importante, tra le fila juventine: Wojciech Szczesny non compare tra i convocati per il match contro la viola. Un problema fisico alla base dell’assenza del polacco, che dunque lascerà spazio dal primo minuto ancora a Mattia Perin.

I CONVOCATI: Pinsoglio, Israel, Perin, Chiellini, de Ligt, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci, Rugani, Arthur, Ramsey, McKennie, Bernardeschi, Chiesa, Rabiot, Locatelli, Bentancur, Kulusevski, Morata, Dybala, Kaio Jorge.