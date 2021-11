Lazio, la promessa del leader: “Con l’Europa rinnoverò”

In attesa della sfida che la Lazio affronterà domani contro la Salernitana, in conferenza stampa ha parlato Pepe Reina al posto di Maurizio Sarri.

La Lazio scenderà in campo domani pomeriggio, 7 novembre, alle ore 18:00. I biancocelesti sfideranno la Salernitana e sarà questa una gara fondamentale per consolidare la fiducia che il gruppo sta pian piano riacquistando, dopo il ko subito prima con il Bologna e poi ancor di più con il Verona, prima della sosta per le Nazionali. Stavolta, in conferenza stampa, non è intervenuto Maurizio Sarri, come di solito avviene dopo le gare di Europa League, ma ha parlato Pepe Reina. Ecco le dichiarazioni rilasciate da quello che è ormai il primo portiere della Lazio.

Lazio, Reina parla del rinnovo: “Ecco qual è il mio obiettivo”

Reina, dunque, in conferenza stampa ha parlato chiaro di quelli che sono gli obiettivi della Lazio: “Siamo in un periodo di transizione, stiamo accettando le idee di Sarri. Nelle ultime settimane abbiamo fatto dei passi in avanti importanti e stiamo diventando una squadra solida, che è il nostro primo obiettivo. Solo se diventiamo continui possiamo capire il nostro vero valore. Qualcosa sicuramente dopo Verona è cambiato“.

Ma il portiere biancoceleste ha parlato anche e soprattutto di quello che è il suo obiettivo personale: “Dare il 100%. Se raggiungiamo l’Europa il mio contratto si rinnova di un anno, ecco il mio obiettivo. L’alternanza con Strakosha? La concorrenza tra i due fa bene a noi e alla squadra. Siamo amici, lo considero tale fuori dal campo”.