Inter, l’ombra di Conte sui nerazzurri: la risposta di Inzaghi in conferenza

Simone Inzaghi ha terminato pochi minuti fa la conferenza in vista di Milan-Inter: il tecnico nerazzurro ha parlato anche di mercato e rinnovi.

Il clima del Derby di Milano si assapora nell’aria ormai da giorni. Da un lato ci sarà Simone Inzaghi, dall’altro Stefano Pioli. Il tecnico nerazzurro affronterà per la prima volta la sfida tra le due big di Milano e ha concluso la conferenza stampa riguardante il match solo pochi minuti fa.

L’Inter punterà a ottenere 3 punti importanti sia per la classifica (perché in tal modo salirebbe a -4 dalla vetta dove proprio i rossoneri dividono ‘il trono’ con il Napoli), ma dal canto suo il Milan non vorrà lasciare spazi ai propri cugini, con l’obiettivo di salire a +10. Ecco, allora, quali sono state le dichiarazioni rilasciate da Simone Inzaghi in conferenza stampa.

Inter, Inzaghi sulla sfida contro il Milan: “C’è un progetto e andiamo va avanti, con ambizione”

Simone Inzaghi ha parlato così del Derby tra Milan eInter che si svolgerà domani sera, domenica 7 novembre, alle ore 20:45: “Sarà una partita intensa, sappiamo dell’importanza che ha per i tifosi e la società e vogliamo chiudere al meglio queste sette partite“.

Oltre a ciò, però, anche in riferimento all’importante rinnovo di contratto firmato da Nicolò Barella nella giornata di ieri, Inzaghi ha affermato: “Fa piacere, ho la fortuna di lavorare con dirigenti che ci sono sempre e fanno sentire pieno sostegno. In estate andavano fatte delle cessioni importanti, ma abbiamo anche fatto acquisti altrettanto importanti. C’è un progetto e l’Inter va avanti, con ambizione. Abbiamo altri giocatori che discuteranno della propria situazione, ma io sono tranquillo e mi concentro sul campo“.

D’altro canto, c’è chi dalla Premier League sta cercando di ‘insidiare’ le scelte di mercato dei nerazzurri. Antonio Conte, infatti, da pochissimo approdato sulla panchina del Tottenham avrebbe richiesto nomi importanti, primi tra tutti De Vrij, Barella (anche per questo motivo blindato) e Brozovic. Inzaghi ha voluto così rispondere a queste indiscrezioni di mercato: “Prematuro pensare a gennaio, conta la gara di domani e vogliamo fare un grande derby per dare soddisfazione ai tifosi. Poi ci saranno altre nove partite importantissime da qui a natale”.