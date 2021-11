“Deve fare come Spalletti”: Mourinho, che frecciata dall’ex Roma

Momento complicato per Mourinho, chiamato a rilanciare la Roma fischiata dopo il pareggio con il Bodo in Conference. Nela lo critica.

L’accoglienza ricevuta in estate è stata da star poi però, a causa degli ultimi risultati non all’altezza, il suo rapporto con i tifosi si è raffreddato come testimoniano i fischi ricevuti giovedì sera. Primo momento veramente critico per José Mourinho sulla panchina della Roma, reduce dal deludente pareggio casalingo in Conference League contro il Bodo/Glimt che complica il cammino dei capitolini nella manifestazione.

Roma, prime critiche per José Mourinho

Poco convincente pure il piazzamento della squadra in campionato: quarto posto a quota 19 punti insieme all’Atalanta, a -12 dalla coppia capolista. Ora nel prossimo turno la squadra affronterà il Venezia ma, nel frattempo, sono numerosi gli addetti ai lavori che stanno iniziando ad avere dei dubbi in merito alla bontà dell’operato del tecnico portoghese. In primis l’ex giallorosso Sabino Nela, intervistato dalla ‘Gazzetta dello Sport’.

“A mio parere – ha affermato – dovrebbe cercare di recuperare qui giocatori che aveva accantonato e provare ad avere una gestione delle seconde linee simile a quella che sta avendo Spalletti nel Napoli. Credo che parlare degli arbitraggi sia un modo per spostare il problema. Se chiedessimo a tutte le squadre di serie A se sentono di avere dei punti in meno per le decisioni dei direttori di gara, probabilmente tutte quante risponderebbero di sì. I nodi sono anche altri”.