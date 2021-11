Ancelotti gela Milan e Roma: si allontana il colpo estivo

Dani Ceballos piace a Milan e Roma, ma Ancelotti prima del derby con il Rayo Vallecano afferma che potrebbe restare in rosa al Real Madrid.

Eden Hazard e Gareth Bale, stelle che sembravano essere scomparse dai radar al Real Madrid e che invece potrebbero ritagliarsi ancora uno spazio importante, sono stati i nomi su cui sono fioccate le domande che la stampa ha rivolto al tecnico delle merengues Carlo Ancelotti prima del derby con il Rayo Vallecano in programma domani sera al Bernabeu.

Una sfida delicatissima, con il Real 2° nella Liga con 24 punti e il Rayo sorprendentemente 6° a 20, in cui Ancelotti potrebbe rispolverare Eden Hazard che nei giorni scorsi era diventato un caso dopo l’ennesima esclusione in Champions League contro lo Shakhtar e le voci su una sua prossima cessione.

“Contro il Rayo sicuramente scenderà in campo, non so ancora se da titolare. Non è contento del suo rendimento e si sta allenando bene. È un grande professionista, è motivato e merita di giocare.”

Ancelotti: “Rispetto per Bale. E su Ceballos…”

Mancherà invece Gareth Bale, considerato non ancora pronto dallo staff del club anche se convocato dal Galles. Per lui Ancelotti chiede rispetto.

“Si è allenato con noi ma troppo poco per essere convocato. Il Galles farà le sue valutazioni, l’importante è che stia bene. E chi lo critica non deve dimenticare quello che ha fatto, ci ha aiutati a vincere due Champions.” Infine una considerazione in ottica calciomercato che riguarda due club di Serie A, il Milan e la Roma, che in questi giorni sembravano aver messo nel mirino Dani Ceballos.

Il 25enne spagnolo è voluto restare al Real Madrid dopo essere tornato dall’Arsenal ma non ha trovato spazio e poi è stato fermato anche da un infortunio, ma non è detto che i blancos intendano privarsene. “L’ho seguito molto all’Arsenal, ha subito un infortunio importante e ha bisogno di tempo per rientrare. Ma lo seguo e mi piace molto come giocatore.”