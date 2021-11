Niente Juventus, stavolta nel mirino di Adani c’è Calhanoglu: la ‘frecciata’

Daniele Adani, ex calciatore ed ora opinionista della RAI, alla Gazzetta dello Sport si è soffermato su Calhanoglu.

Questa sera si giocerà il derby tra Milan ed Inter. I nerazzurri hanno quasi l’obbligo di vincere per cercare di ridurre il distacco sia dai rossoneri che dal Napoli di Spalletti. La squadra di Simone Inzaghi in settimana ha sconfitto lo Sheriff, mentre il Milan ha pareggiato in casa contro il Porto.

I rossoneri sono quasi stati eliminati dalle coppe europee, ma in campionato stanno andando alla grande. Il Derby di questa sera sarà particolare per Calhanoglu, visto il suo trasferimento dal Milan all’Inter a parametro zero l’estate scorsa. L’addio del turco ha causato qualche malumore tra i tifosi del ‘Diavolo”.

Adani su Calhanoglu: “E’ stato sostituito troppo presto contro la Juventus”

Daniele Adani, opinionista della RAI, ha rilasciato queste dichiarazioni su Calhanoglu alla ‘Gazzetta dello Sport’: “E’ entrato nell’azione della rete di Dzeko segnata alla Juve. Inzaghi l’ha tolto forse troppo presto contro i bianconeri. Ancora non ha raggiunto il livello di prestazioni che aveva nel Milan“. L’ex giocatore dell’Inter ha poi concluso:

“Non è ancora padrone dei tempi di gioco del team di Simone Inzaghi. Non a caso vari giocatori si sono alternati nel ruolo di Calhanoglu, ovvero quello di mezzala sinistra. Al Milan aveva un’intesa particolare con Ibrahimovic ed era un calciatore chiave nel sistema di Pioli. All’Inter ha raccolto l’eredità tecnica di Eriksen, ma non ci è riuscito fino adesso”.