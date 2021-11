Alle 20.45 spazio al match che chiude questo weekend di Serie A. Si gioca l’atteso derby di Milano, in campo Milan ed Inter.

Una sfida dal grande fascino, come sempre, che quest’anno ritrova anche il grande richiamo del pubblico, per la prima volta da quando è cominciata la Pandemia. Milan ed Inter sono due grandi protagoniste di questa stagione, con i rossoneri che al momento sono dietro il Napoli ma hanno la possibilità di riportarsi da soli avanti. Il pareggio casalingo degli azzurri contro il Verona è un’occasione d’oro per Stefano Pioli ed i suoi.

Di fronte, però, c’è un Inter che al tempo stesso ha bisogno di dare continuità ad un percorso con troppe frenate. Due vittorie consecutive per i nerazzurri e la consapevolezza di avere le armi necessarie per imboccare finalmente la strada giusta. Ecco perchè anche Simone Inzaghi è pronto a guidare i suoi, in una corsa scudetto che non vede ancora a pieno regime tra le favorite l’Inter di Lautaro e compagni.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan-Inter, le formazioni ufficiali