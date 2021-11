Alle 18 spazio ad uno dei tre posticipi che si giocheranno in questa domenica di Serie A. Si affrontano Napoli e Verona.

Non si ferma il Napoli di Luciano Spalletti. Anche in Europa la squadra azzurra si è imposta contro il Legia Varsavia, conquistando il primo posto nel girone e dando continuità anche fuori dall’Italia a quello che sta raccogliendo in campionato. Grande soddisfazione in tutto l’ambiente, ma inevitabilmente c’è chi si domanda quando questa corazzata (dopo i due stop in Europa League) si fermerà anche in campionato.

Il pareggio contro la Roma non ha rotto la striscia di risultati utili consecutivi, e cosi Spalletti spera di portare avanti il Napoli più a lungo possibile senza sconfitte. Di fronte, oggi, c’è un Verona che sta dando spettacolo. Il Cholito Simeone è in gran spolvero, ha steso la Juventus ed è pronto a fare lo stesso anche contro la squadra partenopea.

Napoli-Verona, le formazioni ufficiali