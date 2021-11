“Donnarumma, niente tregua”: in Costa Rica tutti contro Gigio

Nonostante le parate contro Lille e Lipisa, Donnarumma è stato in panchina durante il match di ieri tra il Bordeaux e il PSG:.

Dopo il pareggio contro il Lipsia in Champions League, il PSG ieri sera ha battuto 2-3 il Bordeaux grazie alla doppietta di Neymar e al gol siglato da Mbappé. I parigini, in attesa del risultato finale della gara tra il Nizza e il Montpellier, hanno un un vantaggiodi ben dieci punti in classifica sulle seconde.

Il PSG in queste ultime gare sta facendo a meno degli infortunati Verratti e Messi, ma a tenere banco in casa parigina è il dualismo tra Navas e Donnarumma. Pochettino ha ribadito di voler continuare l’alternanza dei due calciatori, visto che entrambi stanno fornendo delle ottime prestazioni.

PSG-Donnarumma, ottima prestazione di Navas contro il Bordeaux

Come quanto riportato da ‘Colombia.co.cr’, Navas ha giocato benissimo contro il Bordeaux. L’ex Real Madrid ha realizzato almeno quattro interventi fondamentali per la vittoria finale del PSG. La prestazione di Donnarumma contro il Lipsia aveva messo un po’ di pressione al giocatore del Costa Rica, che ha risposto alla grande.

Donnarumma contro i tedeschi ha parato anche un rigore ad André Silva, ma la sua prestazione non ha convinto Pochettino a farlo titolare per la terza partita consecutiva. L’ex giocatore del Milan adesso sarà impegnato con l‘Italia, che giocherà contro la Svizzera il match fondamentale per la qualificazione al Mondiale.