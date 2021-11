“Donnarumma? Ho sbagliato, ne sono felice”: arriva il dietrofront

Il dualismo Navas-Donnarumma continua a far discutere, ma arriva il dietrofront dallo staff tecnico del Paris Saint-Germain

Le ultime prestazioni, soprattutto in Champions League, hanno messo in mostra un Donnarumma inedito. Almeno per il pubblico francese. L’ex portiere del Milan ha fatto sfoggio di tutto il suo talento e di tutta il suo potenziale, ricordando a tutti il perché sia state eletto come miglior portiere dello scorso Europeo.

Eppure, il dualismo con Keylor Navas ha generato più polemiche che altro. L’ex Real Madrid resta uno dei grandi senatori del PSG, nonché elemento estremamente collaudato nel pacchetto arretrato di Mauricio Pochettino. E la rivalità con Donnarumma non sembra aver creato nessuna competizione sana, se non una discussa e ‘stressante’ pressione aggiuntiva. Per entrambi.

Caso Donnarumma-Navas, arriva il dietrofront dello staff tecnico del PSG

Eppure, dopo le tante polemiche, è arrivato il dietrofront, direttamente dallo staff tecnico del Paris Saint-Germain: “Sono sempre stato convinto che l’alternanza forzata non sia un qualcosa di positivo, ma ho sbagliato – confessa Jerome Alonzo, preparatore dei portieri dei parigini, ai microfoni de ‘L’Equipe’ – Stiamo parlando di due calciatori molto forti, che sarebbero titolari in qualsiasi top club d’Europa. Credevo che il dualismo c’avrebbe dato un po’ di precarietà e che avrebbe potuto costringere uno dei due a viverla male in panchina. E invece, sono felice di essermi sbagliato”.