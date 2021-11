“Quando torni e la tua donna…”: Icardi di notte a sorpresa su Wanda

Mauro Icardi, nonostante l’orario tardo, a notte fonda, ha voluto comunque omaggiare pubblicamente sua moglie Wanda Nara: ecco cosa ha fatto.

Mauro Icardi, nella serata di ieri, è stato impegnato nella trasferta del PSG contro il Bordeaux. Il Paris Saint-Germain ha vinto di misura per 2-3, mantenendo il primo posto in classifica di Ligue1, grazie ad una doppietta di Neymar e a un gol-sigillo di Mbappé.

Proprio al brasiliano, Icardi ha dato il cambio all’86’ giocando i minuti finali della gara. Al suo ritorno a casa, a notte fonda, sua moglie Wanda Nara ha voluto aspettarlo sveglia e con una birra bella fredda. Ameno come l’attaccante stesso ha riferito sul proprio profilo ‘Instagram’.

PSG, Mauro Icardi torna a casa dopo la trasferta a Bordeaux e Wanda Nara lo accoglie così

Un rientro a casa, a notte fonda, che sembrerebbe essere stato tutto sommato tranquillo per Mauro Icardi. In una ‘storia’ pubblicata tramite il proprio profilo ‘Instagram’, infatti, il centravanti del PSG ha immortalato una bottiglia di birra davanti allo sfondo della piscina interna che ha in casa propria. La stessa dove, poche ore prime, si era fatta vedere sempre su ‘Instagram’ anche sua moglie Wanda Nara.

Ed è proprio a lei che, con la foto pubblicata a notte fonda, ha voluto fare riferimento Icardi. Queste sono perciò state le parole scritte, per omaggiare sua moglie, come didascalia all’interno della foto stessa: “Che bello tornare a casa dopo una partita e tua moglie ti aspetta sveglia, la piscina e con una birra bella fredda“. Un’ennesima dichiarazione del giocatore nei confronti di Wanda con cui, però, la crisi matrimoniale non sembra essere del tutto superata. Sua moglie, nel frattempo, resta in silenzio, almeno sui propri social.