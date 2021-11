Mancini trema: mancheranno i big della Juve contro la Svizzera

Il ct dell’Italia Mancini dovrà rinunciare a Bonucci e Chiellini nei due fondamentali match di qualificazione con Svizzera e Irlanda del Nord

L’Italia di Roberto Mancini tra venerdì e lunedì prossimo giocherà due gare fondamentali nella corsa qualificazione per il Mondiale. Le ultime due sfide contro Svizzera e Irlanda del Nord per la classificazione alla rassegna qatariota determineranno il futuro degli Azzurri che al momento occupano il primo posto del girone C in compagnia della formazione di Yakin. La marcia d’avvicinamento ai prossimi due match comincia per Mancini con una notizia sicuramente poco piacevole. Il ct, infatti, potrebbe dover fare a meno di due pedine per lui molto preziose.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, Bonucci e Chiellini salteranno gli impegni con l’Italia: i due a Coverciano ma poi torneranno a Torino

Secondo quanto riferito da ‘TuttoSport’, infatti, né Leonardo Bonucci né Giorgio Chiellini potranno scendere in campo nelle due fondamentali gare di qualificazione al prossimo Mondiale. Roberto Mancini dunque dovrà rivedere completamente il suo blocco centrale, determinante nella conquista dell’Europeo pochi mesi fa.

Entrambi i difensori juventini hanno saltato il match con la Fiorentina a causa di problemi fisici. Si presenteranno regolarmente in Nazionale, a Coverciano, tuttavia la loro permanenza nel centro azzurro durerà poco perché dopo aver fatto accertare gli infortuni torneranno a Vinovo da Max Allegri. Mancini intanto dovrà studiare rapidamente le contromosse, affidandosi a una coppia centrale inedita.

LEGGI ANCHE >>> Mazzarri fa un appello a Dio su Dazn dopo la sconfitta con l’Atalanta

Leonardo Bonucci sembrerebbe soffrire di un affaticamento muscolare al flessore della coscia. Durante le fasi di riscaldamento della partita contro la Fiorentina pure Giorgio Chiellini è stato costretto ad alzare bandiera bianca per un problema agli adduttori della coscia. La squadra di Max Allegri, contro i viola, si è rivolta così a Daniele Rugani e Matthijs De Ligt per contenere Vlahovic e gli altri viola.

In nazionale, contro Svizzera e Irlanda del Nord dovrebbe toccare ad Acerbi e Bastoni non far rimpiangere gli assenti.