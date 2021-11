“Preferirei che…”: Juve, Rovella spiazza sul possibile ritorno

Attualmente in prestito al Genoa il centrocampista della Juve Rovella ha parlato del possibile ritorno già a gennaio nel club bianconero.

Il suo acquisto da parte della Juve è stato molto criticato in passato con cifre che, parte degli addetti ai lavori, giudicavano eccessive. Nicolò Rovella sta man mano conquistando tutti e nel Genoa è ormai un titolare fisso. Il talentuoso centrocampista è ormai osservato anche in ottica Nazionale e lo stesso Allegri, visto i problemi a centrocampo, potrebbe farci un pensierino.

Intervenuto ai microfoni di AM, inserto di Tuttosport e Corriere dello Sport, Rovella ha raccontato le sue impressioni riguardo la sua esperienza in Liguria ed ha incuriosito con le sue dichiarazioni.

Juve, le dichiarazioni di Rovella sul suo futuro

Il centrocampista ha parlato della sua carriera: “La mia vita è cambiata molto. Lo scorso autunno, dopo l’esordio a San Siro, mi affacciavo in prima squadra. Adesso sto giocando con continuità fra i ‘grandi’, ho una trentina di partite in Serie e mi sento più sicuro in campo. Il mio posto nello spogliatoio, però, è sempre lo stesso”.

Rovella ha parlato anche dei rumors su un rientro anticipato alla Juventus, squadra proprietaria del suo cartellino: “So che mi seguno, ma il ritorno alla Juve devo meritarmelo facendo bene qui. Mi piacerebbe continuare qui fino al termine della stagione”.