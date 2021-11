Milan, un’altra tegola: non convocato, salta il derby con l’Inter

Il big match della dodicesima giornata di Serie A è senza dubbio Inter-Milan. Poco fa Pioli ha diramato l’elenco dei convocati per il match.

C’è tanta attesa per il big match di Serie A tra Inter e Milan, posticipo di questo dodicesimo turno di campionato. Il derby è sentito in tutta Milano ed il Milan sogna di staccare ancora di più in classifica i rivali e campioni d’Italia in carica. Oltre all’assenza dello squalificato Theo Hernandez è arrivata in questi minuti un ulteriore tegola per il club rossonero.

Il tecnico Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per il match e non sarà della gara il capitano Alessio Romagnoli. La sua presenza per il posto da titolare era comunque in dubbio visto la coppia Kjaer-Tomori, ma Romagnoli non andrà neanche in panchina a causa di un problema fisico.

Milan, non solo brutte notizie per Pioli

Dopo il lungo degente Maignan e lo squalificato Theo Pioli perde un’altra pedina per la sua difesa in vista del big match.

C’è anche una buona notizia però per i tifosi rossoneri. Nella lista dei convocati odierna è presente infatti il croato Ante Rebic, assente nelle ultime settimane a causa di un infortunio.