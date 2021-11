Il gesto dei tifosi del Milan che ha fatto applaudire il mondo

A San Siro si sta giocando il derby tra Milan ed Inter. Un gesto da parte dei tifosi rossoneri è stato davvero ammirevole.

Si sta giocando il derby tra Milan ed Inter. Al momento 1-1, con le due squadre che si stanno affrontando a viso aperto e due calci di rigore per i nerazzurri, uno messo dentro da Calhanoglu ed un altro sbagliato da Lautaro Martinez. Nel mezzo l’autogol che ha rimesso il risultato sul pareggio.

Una sfida, tra le due squadre di Milano, che ha sempre un grande fascino e questo comincia già da prima del fischio d’inizio dell’arbitro. In settimane il clima rovente in città, cosi come in tutto lo stivale con i tifosi delle due squadre sparsi in tutto il paese.

Ed un altro aspetto che attira sempre l’attenzione è quello delle due coreografie, che spesso lanciano messaggi molto particolari. In alcuni casi provocatori, in altri invece dal significato molto profondo. Come accaduto anche stasera.

Milan-Inter, coreografia da applausi da parte dei tifosi rossoneri

A strappare larghi applausi, ai quali siamo sicuri si sono uniti tutti i tifosi nel mondo che stanno assistendo alla partita, è stata la coreografia proposta dai tifosi del Milan. Il tutto in ricordo di quella che è stata (e che è ancora in atto) l’emergenza Coronavirus.

Il grande lavoro dei medici, e cosi proprio loro sono finiti in prima piano nella bella Curva Sud rossonera. Anche un simbolo del lutto sulla bandiera italiana, a rimarcare il ricordo delle vittime della Pandemia. Un gesto davvero ammirevole, ed al quale ovviamente si legano tutti nel suo messaggio di grande spessore.