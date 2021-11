Roma, Mourinho stravolge l’attacco: novità inedite col Venezia

Colpo di scena nella formazione scelta da Mourinho per la Roma contro il Venezia: out Zaniolo, dentro Shomurodov con Abraham.

José Mourinho è consapevole di dover dare una scossa al morale dei suoi giocatori. Quale miglior occasione dell’ultima partita di Serie A prima della sosta per le Nazionali? Il portoghese allora, contro il Venezia, decide di cambiare modulo e di affidarsi al secondo attaccante da affiancare ad Abraham nel reparto offensivo. L’imperativo è ritrovare il gol per cercare di guadagnare punti importanti per la classifica del campionato. Shomurodov si prepara, perciò, a tornare ad essere titolare nei giallorossi. Restano, invece, in panchina Zaniolo e Mkhitaryan.

Roma, le scelte di Mourinho contro il Venezia

Sono state diramate dalla Roma le decisioni di Mourinho: gli 11 titolari che scenderanno in campo contro il Venezia confermano le indiscrezioni delle ore precedenti. La formazione ufficiale presenta, perciò, in campo Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Veretout, El Shaarawy; Pellegrini; Abraham, Shomurodov.

Torna dal 1′ minuto Shomurodov, che affiancherà Abraham presentando la novità del secondo attaccante in campo. Titolari saranno inoltre El Shaarawy e Kumbulla (nonostante i problemi che ci sono stati in seguito alla sfida di Conference persa 6-1 contro il Bodo/Glimt, a cui è seguita la punizione in tribuna contro il Napoli). Partiranno, a sorpresa, dalla panchina Zaniolo e Mkhitaryan che potrebbero comunque subentrare a partita in corso.