Fantacalcio, botta per il bomber: rischia di non giocare

La Sampdoria scenderà in campo contro il Bologna questo pomeriggio alle 15:00: paura però che il bomber non possa farcela.

Due i match di Serie A di quest’oggi che si giocheranno alle ore 15:00. A Genova si affronteranno Sampdoria e Bologna, mentre a Udine ci sarà Udinese-Sassuolo. Proprio in casa dei blucerchiati, però, in fase di riferimento, si è presentato un problema che ha fatto preoccupare Roberto D’Aversa e con lui anche molti fantallenatori e tifosi. Secondo quanto riferito da ‘Il Secolo XIX’, infatti, Fabio Quagliarella sarebbe a forte rischio per il match di oggi.

Sampdoria, a forte rischio la presenza del bomber contro il Bologna

Già nel corso della conferenza stampa tenuta nella giornata di ieri, D’Aversa aveva dichiarato: “Nella rifinitura c’è stato un episodio che verrà valutato“. Questa mattina, perciò, ‘Il Secolo XIX’ ha parlato più nello specifico di quanto è avvenuto a Fabio Quagliarella durante la seduta di allenamento della giornata di ieri.

L’attaccante ha accusato un forte colpo alla coscia destra che potrebbe impedirgli di prendere parte alla partita di oggi della Sampdoria contro il Bologna. Samp di D’Aversa che, tra le tante cose, non sta vivendo un momento particolarmente felice, complici i soli 9 punti guadagnati fino ad ora in classifica di Serie A, che la bloccano attualmente al 16° posto (al pari di Venezia e Genoa). Oggi verranno, dunque, valutate le condizioni dell’attaccante.