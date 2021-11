Roma, il nuovo attaccante di Mourinho: “Mi è piaciuto…”

In conferenza stampa il tecnico della Roma Josè Mourinho ha parlato della sfida con il Bodo Glimt ed è tornato su Borja Majoral.

Alla vigilia della trasferta di campionato contro il Venezia il tecnico della Roma Josè Mourinho ha trattato di tanti temi. In particolare il portoghese ha, per la prima volta in questa stagione, usato parole diverse per gli ‘epurati’ Gonzalo Vilar e Borja Mayoral.

L’attaccante spagnolo, tra i protagonisti nell’era Fonseca (17 gol la scorsa stagione), non era quasi mai entrato in campo nel club giallorosso e Mou, a sorpresa, lo ha utilizzato nel corso della sfida di Conference League contro il Bodo Glimt, match finito sul 2 a 2.

Roma, le parole di Mourinho su Vilar e Borja Majoral

In conferenza il tecnico ha avuto parole di elogio per entrambi i calciatori ed ha dichiarato: “Mi sono piaciuti entrambi, Borja ha fatto due assist, uno per il gol e l’altro per un ‘quasi gol’. E’ entrato bene ed ha dato movimento e qualità alla squadra”.

Poi il portoghese ha continuato: “Non ha avuto tempo, ma ha aiutato comunque la squadra. Vilar? Con la palla mi piace, senza palla deve migliorare. Con lui e Veretout in campo la Roma ha creato molte più occasioni”.