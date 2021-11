Allarme Inter, la Nazionale mette in apprensione Inzaghi

La federcalcio bosniaco ha aggiornato sulle condizioni di Edin Dzeko. In casa Inter c’è grande apprensione per le condizioni dell’attaccante.

Il pari nel derby ha lasciato il bicchiere ‘mezzo vuoto’ all’Inter ed a Simone Inzaghi con i nerazzurri che restano distanti sette punti dalle capoliste Milan e Napoli. Oltre alla delusione per aver sprecato grosse opportunità il club nerazzurro è in apprensione per le condizioni di alcuni giocatori, in particolare per gli italiani Alessandro Bastoni e Nicolò Barella e per il bosniaco Edin Dzeko.

E’ proprio l’attaccante bosniaco a preoccupare di più il tecnico nerazzurro con l’Inter che, dopo la sosta, ospiterà il Napoli in un altro decisivo big match di campionato.

Inter, arriva il comunicato dalla Bosnia per Dzeko

Se per Bastoni e Barella la situazione sembra meno grave del previsto e lo stesso Mancini è apparso fiducioso in conferenza, l’esperto attaccante bosniaco tiene in apprensione la squadra campione d’Italia.

Attraverso il proprio sito ufficiale la Bosnia ha comunicato che Edin Dzeko ha riportato ‘un danno ai muscoli posteriori della coscia’ ed è quindi stato incluso in un programma personalizzato apposito per lui.