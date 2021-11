Dopo Donnarumma, tocca a Calhanoglu: striscione di insulti a Milano

Ancora polemiche dopo la sfida di San Siro. I tifosi del Milan hanno esposto un ‘pesante’ striscione nei confronti di Calhanoglu.

Sono trascorse poco meno di 24 ore ed il derby di Milano fa ancora ‘rumore’. Hakan Calhanoglu ha siglato la rete del momentaneo vantaggio dell’Inter su rigore ed ha esultato sfidando i suoi ex tifosi. La reazione non si è fatta attendere e, dopo il pari nel match, i tifosi rossoneri hanno pubblicato un duro striscione nei confronti del turco.

I tifosi del Milan, con precisione la Curva Sud rossonera, ha pubblicato sul Ponte del Pontello a Milano uno striscione ‘provocatorio’ verso il turco accennando anche a vicende della vita privata del calciatore. Lo striscione titola: “Il coraggio non è calciatore un rigore al decimo minuto ma restare con tua moglie anche quando sei c******”.

🔴 Striscione a #Calhanoglu dalla #CurvaSud del #Milan "Il coraggio non è calciare un rigore al decimo minuto, ma restare con tua moglie anche quando sei cornuto. Uomo di m***a" pic.twitter.com/FWFMBrHo79 — serieAnews.com (@serieAnews_com) November 8, 2021

Milan, dopo Donnarumma è il turno di Calhanoglu

Non è la prima volta che i tifosi rossoneri usano gli striscioni per attaccare un proprio ex calciatore. Poche settimane fa, in occasione della partita della Nazionale a San Siro, i tifosi del Milan realizzarono uno striscione, sempre pesantissimo, nei confronti dell’ex Gianluigi Donnarumma.

I rapporti tra i tifosi rossoneri ed i recenti ex di lusso sono tutt’altro che pacifici e probabilmente nel caso di Calhanoglu, anche i prossimi derby saranno cosi ricchi di tensione.