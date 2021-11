Cassano, nuova stoccata all’Inter e ad Inzaghi: “Io divento matto…”

Antonio Cassano ha criticato il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi per i cambi ed in particolare per la gestione di Alexis Sanchez.

Nel corso del consueto programma su Twitch ‘Bobo Tv’ l’ex calciatore Antonio Cassano ha parlato del derby tra Milan ed Inter e ha commentato l’andamento del match, finito in parità. ‘Fantantonio’ è stato un grande ex per entrambe le squadre ed ha dichiarato di aver apprezzato il match, uno dei più belli della stagione. Nel corso del commento Cassano ha però criticato l’Inter ed in particolare il suo tecnico Simone Inzaghi per alcune sue scelte:

“La gara è stata uno spot per il calcio, la più bella della stagione insieme ad Inter-Atalanta. L’Inter ha perso quattro punti contro Juve e Milan, ora poteva essere più vicina alla vetta, ma in dieci minuti hanno rovinato tutto. A volte la squadra di Inzaghi ha dei blackout assurdi”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter, Cassano e la situazione Alexis Sanchez

Nel corso della trasmissione Cassano ha parlato anche di Alexis Sanchez con il cileno che trova sempre meno spazio nel club nerazzurro. Il pugliese ha lanciato una ‘velata ma neanche troppo’ frecciata a Simone Inzaghi:

LEGGI ANCHE >>> Crisi Roma: Mou che delusione. E ora inizi il processo

“Sanchez all’83esimo? Mi metto nella testa di un giocatore di quel livello, posso mai accettare di giocare 7 minuti? Io divento matto, voi come avreste reagito?”.