No a Vlahovic: Allegri ha scelto il doppio colpi di gennaio

Il mercato della Juventus di gennaio potrebbe entrare subito nel vivo. Difficile arriva a Vlahovic: i bianconeri difficilmente sceglieranno di investire una cifra così onerosa già a gennaio

La Juventus è pronta a valutare il piano mercato in vista della prossima sessione invernale. Allegri avrebbe già puntato l’indice su un doppi rinforzo, valutando l’opportunità di mettere le mani su un centrocampista di contenimento e impostazione e su un nuovo esterno sinistro pronto a dare il cambio ad Alex Sandro in base alle esigenze.

Occhi puntati su Touchameni, ma le eccessive richieste del Monaco potrebbero bloccare sul nascere il piano bianconero. 35-40 milioni le richieste del club francese, richieste che i bianconeri difficilmente decideranno di accontentare nell’immediato. Complicato anche l’assalto immediato a Vlahovic, valutato circa 60-70 milioni di euro dalla Fiorentina. L’attaccante serbo piace anche al Tottenham di Conte.

Mercato Juventus, caccia al vice Alex Sandro e il capitolo cessioni

Allegri vorrebbe avere a disposizione anche un nuovo vice Alex Sandro. Un nuovo laterale mancino arruolabile sia in caso di 4-3-3, sia in caso di 4-4-2 come esterno di centrocampo. Piace Emerson Palmieri, ma il Chelsea difficilmente deciderà di cedere il giocatore per un’offerta inferiore ai 30 milioni di euro.

Per quel che riguarda il capitolo cessioni, invece, Allegri potrebbe aprire concretamente all’addio di Kulusevski, valutato circa 40 milioni di euro. L’esterno svedese piace in Inghilterra, ma anche all’Atalanta e alla Fiorentina. I prossimi mesi potrebbero essere decisivi per il suo futuro.

