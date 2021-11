Italia, la situazione si complica: Mancini costretto a due cambi

Il Ct Mancini, in vista della gara con la Svizzera, convoca Pessina e Cataldi al posto degli infortunati Pellegrini e Zaniolo.

La Nazionale, in vista della fondamentale sfida di venerdì contro la Svizzera con in palio la vetta del girone, dovrà fare a meno degli infortunati Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo. Al tempo stesso, però, riaccoglierà uno degli eroi della cavalcata estiva verso la conquista degli Europei e un debuttante conquistatosi la convocazione a suon di prestazioni maiuscole. Si tratta di Matteo Pessina e Davide Cataldi, i quali a breve si aggregheranno al resto della squadra.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Italia, Mancini chiama Pessina e Cataldi

L’atalantino, in particolare, è appena rientrato dall’infortunio (lesione muscolare al polpaccio) che lo aveva costretto a saltare 6 gare di cui 4 in campionato e 2 in Champions League. Il rientro è avvenuto sabato contro il Cagliari e nelle prossime ore verrà valutato dallo staff medico azzurro. “Non lo abbiamo chiamato perché non era pronto, ora stiamo valutando anche lui” le parole del Ct Roberto Mancini nel corso della conferenza stampa odierna.

LEGGI ANCHE >>> Italia-Svizzera, Olimpico con capienza al 100%? La decisione del CTS

Al cento sportivo a breve arriverà pure Cataldi, alla sua prima chiamata ufficiale nella Nazionale. Il centrocampista, nelle ultime partite, ha fatto registrare una crescita costante al punto da soffiare il ruolo di regista titolare a Lucas Leiva e meritarsi i complimenti di Maurizio Sarri. “Ha sempre avuto qualità tecniche fin da ragazzo. Quando ero ad Empoli lo avrei voluto con me. Ora si sta abituando a tenere la posizione centrale, con le sue qualità di palleggio che sono di ottimo palleggio. E si fa sentire anche in fase difensiva”.