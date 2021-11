Mourinho stravolge la Roma: nuovo modulo e piano mercato

L’impatto di Mourinho alla Roma non è stato di certo tra i più positivi per quel che riguarda la carriera del tecnico portoghese. Occhi alla possibile rivoluzione immediata

Mourinho potrebbe stravolgere totalmente la Roma già in vista delle prossime giornate. Il tecnico rossonero potrebbe affidarsi a un totale cambio modulo con Shomurodov titolare al fianco di Abraham. L’ex attaccante del Genoa potrebbe rappresentare la vera novità della seconda parte della stagione giallorossa.

Il tecnico portoghese starebbe valutando il passaggio dal 4-2-3-1 al 4-3-1-2 con un trequartista alle spalle della coppia offensiva composta da Abraham e Shomurodov. Delusione totale per quel che riguarda il rendimento di Zaniolo e Mkhitaryan, aspetto che potrebbe spingere Mourinho a valutare diverse novità.

Mourinho alla Roma: cosa non ha funzionato fino a questo momento

Inutile negare che ci si aspettava decisamente di più dal Mourinho nel corso di queste prime 12 giornata di campionato. Non è escluso che il mercato di gennaio possa regalare al tecnico giallorosso almeno tre rinforzi. La Roma potrebbe mettere le mani su un nuovo centrocampista, un nuovo attaccante e un nuovo difensore.

Occhi puntati su Zakaria, primo obiettivo per il centrocampo di Mourinho, valutato circa 25-30 milioni dal Borussia Monch. e possibile nuovo innesto del centrocampo giallorosso di gennaio. In attacco piace Belotti, mentre in difesa possibile affondo su un centrale difensivo esperto da alternare con Mancini e Ibanez. Bocciato Smalling, ancora alle prese con diversi e costanti infortuni.